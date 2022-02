Herren-Slalom kehrt nach Garmisch zurück

Sechs Sieger in sechs Rennen machen Wertung spannend.

Eine Woche nach dem Olympia-Ende geht auch der alpine Ski-Weltcup mit zwei Doppelveranstaltungen weiter: Die Herren bestreiten in Garmisch-Partenkirchen zwei Slaloms, die Damen in Crans-Montana (Sz) zwei Abfahrten. Es ist der erste Slalom auf dem Gudiberg seit der WM in Garmisch-Partenkirchen 2011, damals ging der Titel an den Franzosen JB Grange. Der Slalom war in diesem Winter bei den Herren eine echte Wundertüte: In den sechs bisherigen Weltcup-Slaloms gab es sechs verschiedene Sieger und insgesamt 14 Läufer, die auf dem Podest gestanden sind. Folglich gibt es auch keinen Favoriten auf die kleine Kugel, die Top 11 in der Slalomwertung sind nur durch 112 Punkte getrennt. In Führung liegt der Norweger Lucas Braathen, die Österreicher Manuel Feller (72 Punkte Rückstand) und Johannes Strolz (112 Punkte) folgen in Schlagweite. Feller will zu alter Form zurückfinden. "Ich habe schon oft gezeigt, dass ich von einem auf den anderen Tag wieder vorn mitfahren kann", meinte der Tiroler. Für Doppelolympiasieger Strolz steht dagegen nicht die Kugel, sondern eine Platzierung im Vordergrund: Mit weiteren Spitzenplätzen will er sich in die erste Startgruppe (der besten sieben) hineinfahren. Da ist wichtig, dass es keinen weiteren Ausfall mehr gibt.