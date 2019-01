"Herzerfrischend": Stefan Kraft beendete die Flaute der ÖSV-Adler

Nach dem Sieg in Zakopane meinte Cheftrainer Andreas Felder: "Wir haben lange gekämpft. Es freut mich irrsinnig, dass wir wieder einmal gewonnen haben. Darauf haben wir eine halbe Ewigkeit gewartet."

Es hatte sich schon abgezeichnet, denn die Formkurve ging stetig bergauf und das Selbstvertrauen wurde von Woche zu Woche größer: Stefan Kraft beendete am Sonntag mit seinem Sieg beim Skisprung-Weltcup im polnischen Zakopane die Flaute der zwischendurch arg gerupften ÖSV-Adler. Er holte den ersten österreichischen Einzelerfolg seit fast zwei Jahren, Ende März 2017 hatte Kraft in Planica gewonnen. Mit konstant starken Sprüngen auf 133 und 132,5 Meter verwies der 25-jährige ÖSV-Star den Norweger Robert Johansson und den Japaner Yukiya Sato auf die Plätze zwei und drei, Krafts Salzburger Landesmann Daniel Huber komplettierte als Sechster den rot-weiß-roten Jubeltag.

Den hätte es bereits einen Tag zuvor in Zakopane geben können, im Teambewerb am Samstag schrammten die ÖSV-Adler allerdings hauchdünn am ersten Saisonsieg vorbei. Das Quartett, bestehend aus den drei Salzburgern Stefan Kraft, Daniel Huber und Jan Hörl sowie dem Wahl-Salzburger Michael Hayböck, musste sich Deutschland um den kleinstmöglichen Rückstand von einem Zehntelpunkt geschlagen geben. Die Entscheidung wurde zur Zitterpartie, da der Deutsche David Siegel im zweiten Durchgang schwer stürzte und sich eine Knieverletzung zuzog. Umgerechnet 5,5 Zentimeter lagen die vom Sturz ihres Teamkollegen geschockten Deutschen schließlich vorn.

Dennoch jubelten die Österreicher, die dem knapp verpassten Weltcupsieg - es wäre der erste in einem Teamspringen seit März 2017 in Oslo gewesen - nicht lange nachtrauerten. "Das hat wieder einmal richtig Spaß gemacht", sagte Stefan Kraft. ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder zeigte sich mit der Mannschaftsleistung "sehr zufrieden". Alle vier seien "herzerfrischend gesprungen". Auch der Bischofshofener Youngster Jan Hörl habe in seinem ersten Weltcup-Teamspringen "einen super Job gemacht".

Einen zweiten Rang hinter Deutschland holten auch die ÖSV-Damen. Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifriedsberger, Eva Pinkelnig und Chiara Hölzl lagen beim Teamspringen in Zao am Ende 27,4 Punkte hinter Weltcup-Spitzenreiterin Katharina Althaus und Co. Im Einzelbewerb am Sonntag gab es für die Österreicherinnen durch Pinkelnig und Iraschko-Stolz die Plätze vier bzw. fünf, die Salzburgerin Hölzl wurde beim Sieg der norwegischen Skisprung-Olympiasiegerin Maren Lundby 14.

Im Kontinentalcup hat Clemens Aigner am Sonntag den "Hattrick" in Sapporo perfekt gemacht. Der Tiroler gewann auch den dritten Bewerb auf der Okurayama-Schanze, die nächstes Wochenende Weltcup-Schauplatz sein wird. Dann wird der Kontinentalcup-Leader vom ÖSV auch die Chance bekommen, sich mit den Weltbesten zu messen.