Herzog beim Eisschnelllauf-Weltcupauftakt Vierte

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat beim Weltcup-Auftakt in Stavanger über 500 m als Vierte in 38,213 Sekunden nur knapp einen Podestplatz verpasst. Die von einer Rückenverletzung in der Vorsaison genesene Tirolerin lag am Freitag nur vier Hundertstel hinter der drittplatzierten Japanerin Miho Takagi. Auf Siegerin Kim Min-sun fehlten der Olympia-Vierten 0,66 Sekunden, die Südkoreanerin gewann klar vor Jutta Leerdam (NED/+0,51 Sek.) und Takagi (0,62).

SN/GEPA pictures Vanessa Herzog.

Hauchdünn hinter Herzog folgten Michelle de Jong (NED/0,67), Andzelika Wojcik (POL/0,70) und Dione Voskamp (NED/0,70). Über 1.500 m der Männer holte Gabriel Odor zum Saisonauftakt immerhin elf Weltcup-Punkte. In 1:49,87 belegte der Tiroler Massenstart-Zehnte der Olympischen Spiele Rang elf der B-Gruppe.