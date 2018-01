Herzog komplettierte mit Bronze EM-Medaillensammlung

Österreichs Eisschnelllauf-Aushängeschild Vanessa Herzog hat am Sonntag die Einzelstrecken-EM in Kolomna (RUS) perfekt abgeschlossen. Die 22-jährige Tirolerin holte nach Gold über 500 m und Silber über 1.000 m im Massenstart hinter den Italienerinnen Francesca Lollobrigida und Francesca Bettrone Bronze im Massenstart und komplettierte ihren EM-Medaillensatz in der Olympiasaison.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Auch der Sonntag brachte für Herzog eine Medaille