Herzog Zweite beim Eisschnelllauf-Weltcup in Erfurt

Europameisterin Vanessa Herzog hat am ersten Tag des Eisschnelllauf-Weltcups in Erfurt nun auch ihr bestes Karriereergebnis über die 500 Meter erzielt. Die 22-Jährige wurde am Freitag Zweite hinter der Tschechin Karolina Erbanova. Um gerade einmal eine Zehntelsekunde verpasste Herzog ihren ersten Weltcupsieg. Dabei fühlte sich die Tirolerin vor dem Bewerb nicht gänzlich fit.

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Vanessa Herzog bleibt auf Top-Niveau