Der Schweizer Speed-Spezialist Niels Hintermann hat sich bei seinem Sturz in der Abfahrt am Mittwoch in Bormio am linken Knie verletzt. Die Knorpelverletzung wurde am Donnerstagnachmittag in der Universitätsklinik Balgrist mit einer Arthroskopie behandelt. Wie lange Hintermann ausfällt, wird sich mit der Rehabilitation in den kommenden Wochen zeigen.

Quelle: Apa/Sda