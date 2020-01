Hirschbühl fällt nach Trainingssturz für Zagreb aus

Der Österreichische Skiverband muss am Sonntag im Weltcup-Slalom in Zagreb auf Christian Hirschbühl verzichten. Der Vorarlberger zog sich am Samstag beim Training am Lienzer Hochstein eine starke Leistenzerrung und eine Adduktorenverletzung am rechten Bein zu.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Hirschbühl muss den Zagreb-Slalom auslassen