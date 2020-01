Slalomspezialist Christian Hirschbühl fällt eineinhalb Monate aus. Beim 29-jährigen Vorarlberger sei am Mittwoch eine Sehnenverletzung im Leistenbereich diagnostiziert worden, die eine sechswöchige Pause erfordere, gab der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) bekannt. Hirschbühl hatte sich am 4. Jänner beim Training in Lienz verletzt und zuletzt auch schon in Zagreb gefehlt.

SN/APA (Archiv)/EXPA/DOMINIK ANGERE Gesundheitlicher Rückschlag für Christian Hirschbühl