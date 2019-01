Hirscher führt ÖSV-Aufgebot im Adelboden-Weltcup an

Marcel Hirscher führt das ÖSV-Aufgebot für die Technik-Rennen des alpinen Ski-Weltcups in Adelboden an. Der sportliche Leiter der ÖSV-Herren, Andreas Puelacher hat am Donnerstag folgende Athleten für den Riesentorlauf am kommenden Samstag (10.30 Uhr/13.30) sowie den Slalom am Sonntag (10.30/13.30) nominiert:

SN/APA (AFP)/- Hirscher geht in Adelboden wieder auf die Jagd nach Weltcupsiegen