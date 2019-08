Wie bereits zu Wochenbeginn durchgesickert, gibt Österreichs Skistar Marcel Hirscher seine Zukunftspläne am Mittwochabend (ab 19.45 Uhr) in Salzburg bekannt. Der 30-jährige Salzburger lud am Freitag unter dem Titel "Rückblick, Einblick, Ausblick" offiziell zu einer Pressekonferenz ins Gusswerk.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Hirscher lädt am Mittwoch zur PK "Rückblick, Einblick, Ausblick"