Hirscher mit "Dankbarkeit und Erleichterung" über RTL-Kugel

Es habe sich nicht anders angefühlt als in den vergangenen Jahren, sagte Marcel Hirscher, nachdem er am Samstag nach dem Riesentorlauf in Soldeu die erste von heuer drei Kristallkugel in Empfang genommen hatte. "Ein wunderbares Gefühl, mit sehr viel Dankbarkeit und Erleichterung verbunden", sagte der 30-Jährige Salzburger. Insgesamt 20 große Kugeln wird er am Sonntag sein Eigen nennen.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Marcel Hirscher hat ein weitere Weltcup-Kugel für sein Depot