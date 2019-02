Hirscher nach 1. Slalom-Durchgang auf Goldkurs

Marcel Hirscher hat mit einer Gala-Vorstellung im ersten Durchgang des Slaloms der Ski-WM in Aare Bestzeit erzielt und ist auf Goldkurs. Der Titelverteidiger liegt 0,56 Sekunden vor dem Franzosen Alexis Pinturault und 1,22 vor seinem Teamkollegen Marco Schwarz an der Spitze. Dieser führt ein ÖSV-Trio mit Michael Matt (+1,35) und Manuel Feller (1,38) auf den Plätzen drei bis fünf an.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Hirscher erreichte im ersten Durchgang Bestzeit