Hirscher-Team soll ohne Hirscher im ÖSV weitermachen

Das Erfolgsteam rund um Marcel Hirscher soll auch ohne den Star weiterarbeiten. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) wird einen Teil des Betreuerstabs künftig an neuen Positionen einsetzen. Das wurde am Mittwoch am Rande des Rücktritts bekannt. Auch Hirscher selbst könnte nach einer Entspannungs- und Abkühlphase in einer allerdings noch nicht konkreten Form weiter mit dem ÖSV zu tun haben.

SN/APA (Archiv/Expa)/EXPA/JFK Hirscher und sein Team fuhr zahlreiche Erfolge ein