Hirscher und Atomic gehen getrennte Wege

"Die Zeit vergeht und Dinge ändern sich", verkündet der Skistar.

20 Jahre lang war Marcel Hirscher auf Atomic-Skiern unterwegs. Mit dem Material des Pongauer Unternehmens avancierte Hirscher zum erfolgreichsten Skirennfahrer aller Zeiten. Am Montagabend verkündete Hirscher das Ende der Zusammenarbeit. "Die Zeit vergeht wie im Flug und die Dinge ändern sich. Nach fast 20 Jahren werden Atomic und ich zukünftig getrennte Wege gehen. Ich bin dankbar und stolz auf das, was wir erreicht haben, aber jetzt ist es Zeit, weiterzumachen. Bleibt dran, es kommt noch mehr." Genaueres gab der gebürtige Annaberger noch nicht bekannt. Spekuliert wurde in diversen Medien über Pläne für eine eigene Skimarke. Denn Hirscher ist bereits beim Outdoorlabel "The<Mountain>Studio" an Bord.

Auch Atomic listet auf seiner Website Daten und Fakten über die gemeinsame Zeit auf und spricht dabei von einer "glanzvollen Ära, die seinen Namen trägt und für immer tragen wird". Rennsportleiter Christian Höflehner bedankte sich beim Superstar: "Marcel, sein Vater Ferdinand und wir im Atomic-Team haben uns gegenseitig gepusht. So waren wir gemeinsam erfolgreich." Welche Latten Hirscher künftig anschnallt, wird sich weisen.