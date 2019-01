"Hirscher vergleichbar mit Federer"

Nach der Slalom-Demonstration in Schladming nahm Hirscher die Huldigung der Konkurrenz "dankbar" auf und legt gleich vor: "Das Gefühl ist wieder da."

Alles ist an diesem Abend nach den Plänen des Marcel Hirscher gelaufen - fast alles. Doch als er zur Dopingkontrolle gebeten wurde, da hakte es und so kam der strahlende Sieger des Abends erst gegen Mitternacht zur Pressekonferenz. Das gab zumindest den Konkurrenten zuvor reichlich Zeit, um über Hirscher zu reden und die verfielen gleich in Superlative. Der Schweizer Daniel Yule, wie im Vorjahr auf Rang drei, bezeichnete Hirscher als einen "Jahrhundertsportler". "Er hat Grenzen verschoben und mir fällt niemand anderer im Skisport ein, der so lange Zeit den Sport so dominiert hat wie er. Acht Weltcup-Gesamtsiege hintereinander, das ist unglaublich", meinte der Schweizer mit den schottischen Wurzeln, und schob das höchste Kompliment nach, das ein Schweizer wohl aussprechen kann. "Er ist vergleichbar mit Roger Federer."