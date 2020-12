Hirschers PR-Gag sorgt für viele Spekulationen

Der achtfache Gesamt-Weltcupsieger trainierte auf der Reiteralm. Kollegen trauen ihm ein Comeback zu - aber es steckt etwas Anderes dahinter.

Für einen Trainingstag kehre Marcel Hirscher zwischen die Riesentorlauf-Tore zurück: Zusammen mit dem ÖSV-Team und seinem Ex-Coach Mike Pircher trainierte er auf der Reiteralm - dort, wo er so unendlich viele Trainingstage auf dem Weg zu seinen Erfolgen abgespult hat. Hirschers Schwünge waren natürlich auch Gesprächsthema Nummer 1 im Ski-Weltcup: Kehrt Hirscher, der im September 2019 vom Rennsport zurück getreten ist, tatsächlich zurück? "Wir haben nicht über ein Comeback gesprochen", meinte Rennsportchef Andreas Puelacher. "Ich glaube, er wollte es einfach wieder einmal genießen im Renntempo unterwegs zu sein." Das tat er auch. "Es hat richtig viel Spaß gemacht, das Gefühl habe ich vermisst."



Teamkollegen würden ihm sportlich ein Comeback zutrauen. "Ich habe es ja immer gesagt: Marcel ist viel zu früh zurück getreten", meinte Hannes Reichelt, der selbst mit 40 Jahren noch Rennen bestreitet. Und: Nach Meinung einiger Trainer würde Hirscher auch in wenigen Monaten wieder an der Spitze mitfahren können.

Doch dazu wird es nach SN-Informationen nicht kommen. Hirscher nutzt den Trainingstag für einen sichtlich gelungenen PR-Gag: Er bewirbt so eine Modemarke, die im kommenden Frühjahr auf den Markt kommen soll.