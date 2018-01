Hölzl als Sechste in Sapporo mit bestem Saisonresultat

Die Norwegerin Maren Lundby dominiert den Skisprung-Weltcup der Damen weiterhin. Nach ihrem Double von Sapporo am Wochenende hält die 23-Jährige bei vier Siegen und zwei zweiten Plätzen. Am Sonntag distanzierte sie in Japan mit 95,5 und 98,5 Metern die Lokalmatadorin Sara Takanashi (90/93) um 20,2 Punkte. Die Salzburgerin Chiara Hölzl erreichte als Sechste ihr bisher bestes Saisonresultat.

SN/APA (dpa)/FELIX KASTLE Hölzl landete auf Rang sechs