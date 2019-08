Hölzl fehlte wegen Sommergrippe beim Skisprung-GP-Finale

Das FIS-Grand-Prix-Finale der Skisprungdamen hat am Sonntag in Frenstat einen Sieg der Slowenin Nika Kriznar gebracht. Österreich war aufgrund einer Erkrankung von Chiara Hölzl (Sommergrippe) und einer Verletzung von Lisa Eder (verstauchtes Sprunggelenk) nur mit zwei Athletinnen vertreten. Jaqueline Seifriedsberger wurde 20., Claudia Purker beendete den Wettkampf auf dem 26. Platz.

In der Gesamtwertung, in der Sara Takanashi aus Japan und Kriznar ex aequo auf Rang eins landeten, war Chiara Hölzl als Sechste beste Österreicherin. Jaqueline Seifriedsberger beendete die drei Springen umfassende Sommerserie auf dem elften Rang, Eder wurde 27. und Purker 38.

Quelle: APA