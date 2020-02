Hölzl holte in Oberstdorf Double-Sieg wieder vor Lundby

Chiara Hölzl ist bei den Skisprung-Weltcup-Bewerben in Oberstdorf nicht zu schlagen gewesen. Nach ihrem Triumph am Samstag machte die 22-jährige Salzburgerin am Sonntag das Double perfekt. Wie schon tags zuvor triumphierte das ÖSV-Ass (287,6 Punkte) vor der Norwegerin Maren Lundby (285,3), der sie nach dem vierten Saisonsieg im elften Bewerb auch die Führung im Gesamt-Weltcup abknöpfen konnte.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Für Hölzl war es der vierte Saisonsieg