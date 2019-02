Hölzl in Oberstdorf Fünfte, Lundby mit achtem Saisonsieg

Chiara Hölzl hat am Samstag im ersten von zwei Bewerben bei der WM-Generalprobe der Skispringerinnen in Oberstdorf als beste Österreicherin den fünften Rang belegt. Mit Weiten von 114,5 und 118,5 m verpasste die Salzburgerin mit 236,6 Punkten das Podest um 7,9 Zähler. Der Sieg ging zum achten Mal in dieser Saison an die Norwegerin Maren Lundby, jedoch nur 0,4 Punkte vor Katharina Althaus (GER).

SN/APA (Archiv/AFP)/JURE MAKOVEC Chiara Hölzl war beste Österreicherin