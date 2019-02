Jan Hörl hat den fünften Startplatz des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) für den WM-Normalschanzenbewerb der Skispringer am Freitag in Seefeld erhalten. Der 20-jährige Salzburger setzte sich am Mittwochabend mit besseren Trainingsleistungen in der internen Ausscheidung gegen Routinier Manuel Fettner durch.

Titelverteidiger Stefan Kraft als Titelverteidiger sowie Michael Hayböck, Daniel Huber und Philipp Aschenwald hatten nach guten Großschanzenleistungen Fixplätze. Anzeige Quelle: APA