"Hoffentlich bleibt ein Kandidat"

Olympia 2026: Wie dem IOC fast alle Kandidaten abhandenkommen.

Genau noch drei Kandidaten sind im Rennen um die Olympischen Winterspiele 2026. "Hoffentlich bleibt uns am Ende überhaupt noch ein Kandidat übrig", meinte FIS-Präsident und IOC-Ehrenmitglied Gian Franco Kasper am Rande des Weltcupauftakts in Sölden hämisch. Er kritisierte vor allem die Ablehnung der türkischen Bewerbung von Erzurum durch das IOC. "Ich hätte das nicht gemacht", meinte Kasper - und sollte recht behalten. Im Rennen sind quasi zwei Wackelkandidaten und ein Favorit wider Willen: Die Wackelkandidaten heißen Calgary und Stockholm. In Calgary ist für 13. November eine Volksabstimmung über Olympia angesetzt - doch so weit soll es gar nicht mehr kommen. Weil man keine Einigung über die Finanzierung zwischen dem Staat, der Provinz Alberta und Calgary erreicht hat, will man die Kandidatur sofort beenden. "Das ist ein Event, den bei uns keiner will", sagt Bürgermeister Naheed Nenshi. Andersrum verhält es sich in Stockholm. Da will die Politik diese Spiele, doch fehlt noch eine Kostengarantie vom schwedischen Parlament - ohne die wird es nicht gehen. Zudem wären die Spiele in Schweden eine logistische Herausforderung: Die Hallenbewerbe und Biathlon sollen in Stockholm steigen, Nordisch in Falun, alpine Bewerbe in Åre. Bob und Rodeln sollen gar nach Lettland ausgelagert werden,

So ist plötzlich die Last-Minute-Kandidatur von Italien mit Mailand und Cortina in der Favoritenrolle. Die Italiener überraschten mit der Ankündigung, ganz ohne Gelder der öffentlichen Hand auskommen zu wollen. Der Clou dahinter: So würde man sich Garantien und eine Volksabstimmung ersparen.

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr hat sich Innsbruck nach einer negativen Volksabstimmung aus dem Rennen zurückgezogen, im Juli entzog das ÖOC der Grazer Bewerbung die Unterstützung.