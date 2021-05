Hofübergabe beim Skiclub Bischofshofen - drei Weltcupspringen im Jänner 2022

Vom Präsidenten zum Pensionisten: Johann Pichler übergab an Manfred Schützenhofer und tritt auch als Tournee-Chef ab. Die neue Ära startet mit einer kleinen Sensation: 2022 finden in Bischofshofen drei Weltcupspringen in nur vier Tagen statt.

Laut Statuten wird der Skiclub Bischofshofen als Verein geführt. Vielmehr ist der Gastgeber des alljährlichen Dreikönigsspringens jedoch ein "lebendiger Betrieb", der von seinem Präsidenten "800 bis 1000 Arbeitsstunden einfordert", sagt Manfred Schützenhofer. Der 50-Jährige ist seit wenigen Tagen neuer Präsident des SC Bischofshofen und hat das Zepter von Johann Pichler übernommen. Die Hofübergabe erfolgte weitgehend im Stillen und soll, sobald es die Coronabestimmungen zulassen, bei einer Jahreshauptversammlung amtlich gemacht werden. Pichler wurde zu Ostern 65 Jahre alt und ...