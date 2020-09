Holdener nach Wadenbeinverletzung für Sölden fraglich

Die Schweizer Skirennläuferin Wendy Holdener hat sich im Slalom-Training in Saas-Fee eine nicht-verschobene Fraktur des rechten Wadenbeinkopfes zugezogen. Dies ergaben Untersuchungen im Universitätsklinikum Balgrist in Zürich. Wie Swiss Ski mitteilte, sei keine Operation nötig, der Start der zweifachen Komi-Weltmeisterin beim Weltcup-Auftakt am 17. Oktober in Sölden sei aber fraglich.

Quelle: APA