Horngacher in "sehr positiven" Gesprächen mit DSV

Der Tiroler Stefan Horngacher befindet sich in Verhandlungen um die Nachfolge von Werner Schuster als deutscher Herren-Skisprungcheftrainer. "Es gibt mittlerweile Gespräche mit dem deutschen Skiverband", sagte Horngacher am Sonntag zur ARD. Die Gespräche seien aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass man von einer Einigung sprechen könne, erklärte der aktuelle Coach der Polen.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Horngacher gilt bei der Nachfolge als Favorit