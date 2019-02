Huber pausiert in Lahti, Schlierenzauer feiert Comeback

Nach dem Skifliegen am vergangenen Wochenende in Oberstdorf geht es am Wochenende in Lahti wieder auf Großschanzen um Weltcup-Punkte. Neben dem Comeback von Gregor Schlierenzauer nach zehnwöchiger Auszeit kehrt auch Manuel Fettner wieder zurück. Dafür wird der Weltcup-Gesamt-15. Daniel Huber eine Pause einlegen.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Daniel Huber legt eine Pause ein