Hütter geht bei Comeback behutsam vor

Speed-Läuferin Cornelia Hütter will bei ihrem erneuten Comeback nach einem Kreuzbandriss im März 2019 nichts überstürzen. Derzeit trainiere sie seit ein paar Wochen nur auf Riesentorlauf-Ski, berichtete die vom Verletzungspech verfolgte Steirerin in Gröden. Erst wenn sie sagen könne, "okay, ich bin bereit für das", werde sie auf die langen Ski wechseln.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Cornelia Hütter will nichts überstürzen