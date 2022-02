"Ich darf meinen Traum leben"

Medaillen bei Großereignissen fehlen Ramona Siebenhofer noch. Die Formkurve ist stark steigend. Im LN-Gespräch geht die Skirennläuferin aus der Krakau näher auf die Olympiade in Peking ein.

Bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften 2021 in Cortina (ITA) zählte Ramona Siebenhofer (30) mit drei fünften Plätzen in Abfahrt, Alpine Kombination und Riesenslalom zu den erfolgreichsten österreichischen Athletinnen. Bei der Olympiade in Peking soll nun der große Traum endlich in Erfüllung gehen.

Redaktion: Ihre Formkurve ist stark steigend. Kommt Olympia gerade recht?Ramona Siebenhofer: Es passt sehr gut momentan. Die ganze Saison ist sehr konstant und stabil. Ich fahre mit einem guten Gefühl nach Peking. Natürlich muss an diesem Tag ...