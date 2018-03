"Ich liebe solch schwere Rennen"

Jakob Herrmann ging erstmals im Team mit Weltmeister Kilian Jornet an den Start und feierte gleich einen beeindruckenden Sieg.

Dass sich Jakob Herrmann längst einen hervorragenden Namen in der internationalen Skibergsteiger-Szene gemacht hat, zeigte sich im Oktober letzten Jahres, als Weltmeister Kilian Jornet dem Werfenwenger überraschend das Angebot machte, mit ihm künftig ein Team zu bilden. "Das war für mich eine riesige Ehre, da habe ich natürlich sofort zugesagt", erinnert sich Herrmann, der am Wochenende bei der Altitoy Ternua in den französischen Pyrenäen das erste gemeinsame Rennen mit dem Spanier bestritt und gleich den ersten Sieg feierte.

"Es war ein Genuss, mit Kilian zu laufen. Wir haben super zusammengepasst und keine Zeit vergeudet", freute sich der Salzburger über den starken Auftritt, der ihnen gleich die Führung in der Langstrecken-Serie "La Grande Course" bescherte. "Ich liebe einfach die schweren Rennen, die diese Serie bietet. Das ist in unserem Sport die Königsdisziplin", erläutert Herrmann, der in den Pyrenäen an zwei Tagen insgesamt 4800 Höhenmeter bewältigen musste. "Schon am ersten Tag ist es super für uns gelaufen. Aufwärts waren wir in der Spitzengruppe immer die Stärksten, am letzten Anstieg haben wir dann draufgedrückt und uns den Vorsprung für den Tagessieg geholt", erzählt der Werfenwenger, der am nächsten Tag die Führung souverän verteidigte. "Da haben wir uns dann gespielt und auch von der Diskussion über einen angeblich fehlerhaften Felle-Wechsel nicht irritieren lassen", verrät Herrmann.

Für seinen Start beim Auftakt der "La Grande Course"-Serie verzichtete der Salzburger sogar auf die Staatsmeisterschaften, die zeitgleich am Warscheneck stattfanden. Das Fehlen des Titelverteidigers nutzte der Steirer Armin Höfl zum doppelten Goldgewinn. Den einzigen Titel für Salzburg holte die Abtenauerin Michaela Eßl im Individual. Sarah Dreier sicherte sich eine Silbermedaille, Alex Brandner und Ina Forchthammer freuten sich über Bronze.