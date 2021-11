Im "Gefrierschrank" Ruka will das ÖSV-Team heiß laufen

Skispringer, Kombinierer und Langläufer gastieren unweit des Polarkreises beim Nordic Opening in Finnland.

Das Wintersportzentrum Ruka, angesichts von November-Temperaturen bis zu minus 20 Grad auch bekannt als Gefrierschrank Finnlands, ist am Wochenende wieder Schauplatz des "Nordic Openings". Die weltbesten Skispringer, Kombinierer und Langläufer tummeln sich auf und am Fuße der mächtigen, stählernen Rukatunturi-Schanze. Ein nordisches Familienfest also inmitten schier endloser Nadelwälder, bei dem der Weihnachtsmann aus dem nahe gelegenen Rovaniemi und ein paar Rentiere genauso wenig fehlen dürfen. In dieser winterlichen Idylle springen und laufen auch zahlreiche österreichische Athleten - und eine Athletin - um Weltcuppunkte.



Skispringen. Die ÖSV-Adler haben ihre erste Weltcupstation schon absolviert, bei den Flutlichtspringen in Nischni Tagil gab es allerdings mehr Schatten als Licht. Stefan Kraft präsentierte sich bei wechselnden Windbedingungen als Wundertüte, scheiterte am ersten Wettkampftag an der Qualifikation der besten 50 (!) und holte schließlich mit Platz drei den ersten Stockerlplatz für das österreichische Springerteam. "Ich denke, das tut uns allen gut für die nächsten Weltcups. Man sieht, dass wir richtig trainiert haben. Auch Jan und Hubi sind gut drauf", meinte Kraft. Für den 28-Jährigen war es inklusive Teambewerben der 100. Podestplatz im Weltcup. Die von ihm angesprochenen Teamkollegen Jan Hörl und Daniel Huber flogen an beiden Tagen nach jeweils schwachen Finalsprüngen am Podest vorbei. "Schade, da beide auf einem sehr hohen Niveau springen und es leider nicht in beiden Durchgängen heruntergebracht haben", analysierte Cheftrainer Andreas Widhölzl, der weiß: In Ruka braucht es wesentlich mehr Konstanz. Im Nationencup, den der 45-jährige Tiroler als Saisonziel ausgerufen hatte, hat man nach einer einzigen Weltcupstation schon fast 200 Punkte Rückstand auf Leader Deutschland.



Nordische Kombination. Eine Spezialität der ÖSV-Kombis ist es, immer abzuliefern, sobald es bei Großveranstaltungen um Edelmetall geht. Im Februar 2022 werden in Peking Olympiamedaillen vergeben und ÖSV-Coach Christoph Eugen hat dafür gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. "Wir wollen in Peking ein Wörtchen mitreden. Eine Medaille ist die Minimalerwartung", sagte der Wahlsalzburger. Anforderung an das Team sei es, bei jedem Bewerb "mitzufighten", erklärte Eugen, dessen größte Hoffnungen auf Doppelweltmeister Johannes Lamparter, Mario Seidl, Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer ruhen. Sie alle verbindet vor dem Auftakt in Ruka, dass sie eine Zwangspause durch Verletzungen einlegen mussten. Lamparter haben ein Holzsplitter im Auge und eine Blinddarm-OP "einige Trainingssprünge gekostet". Dennoch passen seine derzeitigen Leistungen, "obwohl ich natürlich keine optimale Vorbereitung hatte". Selbiges gilt für Rehrl, der vor elf Monaten einen Kreuzbandriss erlitt und beim Sprungtraining "erst wieder Vertrauen fassen" musste. Ebenso wie für Greiderer, der sich im September eine Rippe gebrochen hat, aber "schon wieder ganz gut sortiert" sei. Nur Seidl ist nach seinem Kreuzbandriss 2019 schon wieder ganz der Alte. Ruka kann kommen. Feitag bis Sonntag stehen im Rahmen des Ruka-Tripels drei Einzelbewerbe auf dem Programm.

Langlauf. Mika Vermeulen und Teresa Stadlober stellen die kleine, aber feine ÖSV-Langlauf-Abordnung in Ruka, wo ein Sprint (Freitag), ein Klassikrennen (Samstag) und eine Skating-Verfolgung (Sonntag) den Auftakt in die neue Weltcupsaison bilden. Österreichs Langlauf-Aushängeschild Stadlober kann auf eine intensive Sommervorbereitung zurückblicken. Dabei erhöhte die Salzburgerin nicht nur ihren Trainingsumfang, sondern absolvierte auch das ein oder andere Höhentrainingslager, um in Hinblick auf die Olympischen Spiele und die dortigen hoch gelegenen Wettkampfstätten bestmöglich vorbereitet zu sein. Die finale Vorbereitungsphase hat die 28-Jährige in Muonio, Finnland, absolviert, wo sie bei perfekten Bedingungen auch bereits erste Testwettkämpfe absolvieren konnte. "Mit den Leistungen und den Ergebnissen bei diesen FIS-Rennen war ich sehr zufrieden. Das große Ziel in dieser Saison ist aber natürlich Olympia und wir haben die Vorbereitung dementsprechend auch auf dieses Großereignis ausgelegt. Trotzdem möchte ich diesen Winter auch viele Weltcuprennen mitnehmen und natürlich auch die Tour de Ski laufen. Jetzt freue ich mich darauf, dass es endlich losgeht. Mein Ziel für die Distanzrennen in Ruka sind die Top 15. Wenn mir das gelingen würde, wäre das natürlich ein super Saisonstart", sagte Stadlober.