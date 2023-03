Beim Speedtriple in Kvitfjell visiert die Salzburgerin den ersehnten und fälligen Podestplatz an. Sofia Goggia ist die große Gejagte, Mikaela Shiffrin ist auf Rekordjagd.

Acht Mal ist Mirjam Puchner in diesem Winter in die Top 10 gefahren, als Sechste im Abfahrtsweltcup ist die Salzburgerin auch die beste Österreicherin. Dennoch ist die 30-Jährige aus St. Johann nur bedingt zufrieden. Der Ausreißer nach oben lässt nämlich nach wie vor auf sich warten. Der soll nun beim Speed-Triple, das am Freitag (10.30 Uhr/live ORF 1 und SN-Ticker) mit dem Super G beginnt, in Kvitfjell folgen.

"Manchmal waren es 15, 20 Hundertstel, die mir gefehlt haben. ...