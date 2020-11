Im Skirennen mit den größten Sensationen wittern die Österreicherinnen ihre Chance

Beim Parallel-Riesentorlauf am Donnerstag in Lech/Zürs wollen Katharina Liensberger und Co. eine lange Durststrecke beenden. Was im Duell Frau gegen Frau alles möglich ist, zeigte zuletzt Elisa Mörzinger.

SN/gepa Im Duell Frau gegen Frau (Elisa Mörzinger im Vordergrund) liegt viel Potenzial an Überraschungen.