Im Sog von Nordic-Triple-Sieger Lamparter: Stefan Rettenegger Fünfter

Kombinierer Mario Seidl versuchte sich indes als Skiflieger am Kulm - mit Erfolg.

Wenn das "Nordic Triple" in Seefeld ein Maßstab für die bevorstehende WM in Planica war, dann sind die Medaillenhoffnungen der ÖSV-Kombinierer absolut gerechtfertigt: Der Tiroler Lokalmatador Johannes "Jo" Lamparter feierte bei dem Weltcup-Saisonhöhepunkt einen eindrucksvollen Sieg. Im Sog des neuen Führenden im Gesamtweltcup lief der Salzburger Stefan Rettenegger am Sonntag nach einer beherzten Leistung in der Loipe mit 23,8 Sekunden Rückstand auf Rang fünf. Sein älterer Bruder Thomas Rettenegger fiel nach einem Stockbruch im Finish noch auf Rang 30 zurück. ...