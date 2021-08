Impfdruck gefährdet Nordamerika-Tournee im alpinen Skiweltcup

Muss sich ein Leistungssportler impfen lassen? Die Frage bringt den Ski-Weltverband FIS in die Bredouille. "Thema mit großer Dynamik".

Cervinia, Saas-Fee, Zermatt - die einzelnen Ski-Teams sind aktuell schon mitten in den Vorbereitungen auf die am 23. Oktober beginnende Weltcupsaison. Doch nicht die richtige Materialwahl ist aktuell die brennendste Frage in den Camps, es ist die Frage nach einem möglichen Impfdruck und den Folgen daraus.

Konkret geht es um die Speedrennen in den USA und Kanada. In Kanada, wo in Lake Louise ab Ende November je drei Speedrennen der Herren und Damen anstehen, gilt aktuell eine Impfpflicht ...