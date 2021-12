In der Wundertüte von Hochfilzen steckte kein Stockerlplatz

Platz sechs der Frauenstaffel und eine Aufholjagd von Felix Leitner waren die Lichtblicke bei den ÖSV-Biathleten.



berichtet aus Hochfilzen



Sonne, Wind und dichter Schneefall: So wechselhaft wie das Wetter in Hochfilzen präsentierten sich Österreichs Biathletinnen und Biathleten beim Heim-Weltcup. Bei den Heimrennen, die coronabedingt ohne Zuschauer stattfanden, wechselten Licht und Schatten.

Zumindest müssen sich die ÖSV-Skijäger nicht nachsagen lassen, dass sie Schönwettersportler wären. Denn bei schwierigen Bedingungen mit Schneefall und ungleichmäßigem Wind zeigten sie am Samstag die besten Darbietungen. Die geringsten Erwartungen hatte es an die Frauenstaffel gegeben, die in der Vorwoche in ...