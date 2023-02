Ingemar Stenmark erwartet zumindest 100 Siege von Mikaela Shiffrin

Die schwedische Legende traut dem US-Star alles zu. Nur eine schwere Verletzung oder die Familienplanung, wie Mutter Eileen Shiffrin zuletzt philosophierte, können die 27-jährige Ausnahmekönnerin stoppen. Der Rekordsieg kann schon am Wochenende in Kvitfjell fallen.

Längst ist nicht mehr die Frage, ob, sondern nur wann US-Skistar Mikaela Shiffrin den Rekord an Weltcupsiegen knackt. Shiffrin hält bei 85, damit fehlt nur noch einer auf die Bestmarke von Legende Ingemar Stenmark. Wie Lindsey Vonn, deren 82 Siege sie im Jänner übertroffen hatte, prophezeit auch der Schwede eine dreistellige Zahl in Shiffrins Karriere. "Das hängt davon ab, wie viele Jahre sie ihre Karriere fortsetzt. Aber 100 ganz bestimmt", sagt der 66-Jährige, der ihr Rosen streut: "Sie ist viel besser, als ich es war. Sie hat alles. Sie hat eine gute körperliche Stärke, eine gute Technik, einen starken Kopf. Und ich bin auch beeindruckt davon, dass sie sowohl im Slalom als auch im Super G und in der Abfahrt so gut fährt. Ich hätte niemals in all diesen Disziplinen so stark sein können." Stenmark hat seine Siege allesamt in den technischen Bewerben eingefahren.

Shiffrins Erfolgsliste ist umso beeindruckender, als man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass sie erst 27 ist. Wie lange sie ihre Karriere fortsetzen will, darüber hat zuletzt ihre Mutter Eileen Shiffrin philosophiert: "Ich weiß, dass Mika Kinder haben will. Ob sofort oder nach den nächsten Olympischen Spielen (2026)? Wir werden es sehen." Shiffrin ist ja mit dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde liiert. Wie immer die Familienplanung aussieht, den Rekordsieg kann Shiffrin schon diese Woche in Kildes Heimat fixieren: In Kvitfjell stehen von Freitag bis Sonntag zwei Super G und eine Abfahrt auf dem Programm.