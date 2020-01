Innerhofer sprintet beim Weltcup in Oberhof in die Top Ten

Biathletin Katharina Innerhofer hat am Donnerstag im Weltcup-Sprint in Oberhof den zehnten Platz erreicht. Nach einer fehlerfreien Liegendserie musste die 28-jährige Salzburgerin dann im Stehendschießen zweimal in die Strafrunde. Dank guter Laufleistung hielt Innerhofer den Rückstand (+1:32.8 Min.) auf die fehlerfrei gebliebene Siegerin Marte Olsbu Röiseland in Grenzen.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Innerhofer hielt den Rückstand in Grenzen