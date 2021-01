Ins neue Jahr mit einem neuen Manuel Feller

Vier Rennen in fünf Tagen - die Techniker im alpinen Weltcup sind ab Mittwoch voll gefordert. Ein "gereifter" Feller ist bereit dafür.

Dass der Monat Jänner der Monat der Ski-Klassiker ist - nun, das kommt im Skisport nicht ganz überraschend. Aber: So viele Klassiker wie in diesem Jahr bräuchten dann nicht einmal die Skifahrer selbst. Denn der durch Corona umgestellte und extrem enge Kalender bringt einen Rennmarathon in kürzester Zeit. Die Slalomfahrer etwa bestreiten fast ihre ganze Saison in nur sechs Wochen. Wer aber Slalom und Riesentorlauf bestreitet, der ist in dieser Woche besonders gefordert: Am Mittwoch steht der Slalom von Zagreb ...