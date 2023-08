Interview: Chiara Kreuzer will erstmals über 200 Meter fliegen

Die Goldegger Skispringerin sieht positive Entwicklungen im Skisprung-Weltcup der Damen. Auf die Vierschanzentournee blickt sie angesichts der fehlenden Damen-Bewerbe dennoch mit einem traurigen Auge.

Auch im Sommer befinden sich die heimischen Wintersportstars im ständigen Training. Die PN haben sich bei Skisprung-Ass Chiara Kreuzer vom SV Schwarzach erkundigt, wie die Vorbereitungen auf den Winter laufen und wie sie die aktuelle Entwicklung des Damen-Skispringens beurteilt.

Wie schaut der Sommer einer Skispringerin aus?Chiara Kreuzer: Zuerst heißt es natürlich, die Saison gut ausklingen lassen, regenerieren und vielleicht ein bisserl auf Urlaub fahren. Bei mir war es heuer etwas anders und sehr speziell: Durch die Polizei bin ich wieder in der Schule und habe den ersten Teil der Präsenzphase von April bis Mai absolviert und die Schulbank gedrückt. Das war aber auch sehr spannend.



Worauf liegt der Fokus in der Vorbereitung auf den Winter?Einen speziellen Fokus hat man eigentlich nicht. Man probiert einfach, tagtäglich das Beste rauszuholen. Man will sich immer weiter steigern und dann mit einer guten Form in den Winter starten, beziehungsweise die Sommerform halten und die Spannung weiter aufbauen bis dann die Wettkämpfe vor der Tür stehen. Das Hauptziel ist, dass man konstant und gleichmäßig echt coole Sprünge abliefert.

Welche Ziele verfolgen Sie in der Saison 2023/24?Ziele in einem Winter ohne Großereignisse sind immer Gesamtweltcup und Skifliegen. Ich will hoffentlich heuer die 200 Meter knacken und im Gesamtweltcup wäre es natürlich auch cool, wenn es mich noch ein paar Plätze nach vorne verschlägt. Letztes Jahr bin ich Sechste geworden und ich merke, dass da noch was drinnen ist. Ich möchte noch weiter nach vorne und es ist mein Ziel, unter die ersten drei zu kommen. Das wäre dann schon eine richtig coole Saison.



Die erste Auflage einer Vierschanzentournee der Damen lässt weiter auf sich warten. Wie beurteilen Sie das?Leider haben wir immer noch keine Vierschanzentournee, aber ich sehe es jetzt sehr positiv, weil man spürt, dass etwas passiert. Wir haben Oberstdorf und wir haben Garmisch, das sind schon mal die ersten wichtigen Schritte. Ich hoffe, dass jetzt Österreich und der ÖSV noch nachlegen können und wir so schnell wie möglich auch Teil davon sind, weil ich glaube, dass beide Seiten davon profitieren können. Natürlich schaue ich mit einem traurigen Auge drauf, weil die Tournee heuer noch nichts wird. Aber wir müssen weiter kämpfen und immer wieder sagen, dass wir Mädels das auch gern hätten.

Am Kulm findet im kommenden Winter die Skiflug-WM statt, ebenfalls ohne Damen. Wann sehen Sie die Chance für die erste Damen Skiflug-WM?Skiflug-WM bei den Damen sehe ich noch ein bisschen weiter weg, muss ich ehrlich gestehen. Es sind erst 15 Mädels von uns überhaupt Skigeflogen und deswegen glaube ich, dass man dem Ganzen noch Zeit geben muss: Ohne Druck, einfach so wie es letztes Jahr in Vikersund war, das war schon ganz lässig. Wir haben heuer dann auch schon Wettkämpfe und das ist wirklich schon eine extrem coole Steigerung. Darauf fiebert natürlich schon jede hin und deswegen glaube ich, dass es auch noch gut ist, wenn man nicht gleich um Medaillen kämpfen muss. Das Fliegen ist schon wirklich was neues für uns und die Aufregung ist sehr groß. So kann man dann ein Bisschen "gechillter" in den Wettkampf reingehen. So wird das aktuell auch von der FIS gestaltet und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg.