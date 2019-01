Interview: "Die Vierschanzentournee ist wie Wimbledon"

Johann Pichler, der Präsident der Vierschanzentournee, erklärt den Mythos des Skisprung-Spektakels rund um den Jahreswechsel. Auf den Absturz der ÖSV-Adler reagiert der Chef des Skiclubs Bischofshofen mit Gelassenheit.

Von wegen die stillste Zeit im Jahr: Die Tage zwischen Weihnachten und Dreikönig sind für Johann Pichler aufregend, abwechslungsreich - und vor allem arbeitsreich. Zum ersten Mal erlebt der Geschäftsführer des SC Bischofshofen die Vierschanzentournee als gesamtverantwortlicher Präsident.

Welche Aufgaben hat der Präsident der Vierschanzentournee? Johann Pichler: Ich bin zuständig für die gesamte Organisation an den vier Tourneeorten, besonders was die Technik anbelangt. Ich verhandle Verträge aus, organisiere die Videowalls und die Fahrdienste bis hin zu den Inhalten, was auf den Social-Media-Kanälen passiert. Es ist eine Riesenpalette, was da dem Präsidenten zufällt.