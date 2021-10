Wie sich das ÖSV-Team von Überflieger Marcel Hirscher emanzipiert hat und ob er den Gesamt-Weltcup heuer als Ziel hat. Darüber sprechen wir mit Saison-Aufsteiger Marco Schwarz.

Mit seinem Weltmeistertitel in der Kombination, dem Sieg im Night Race in Schladming und dem Gewinn der Weltcupwertung im Slalom hat sich der 26-jährige Kärntner Marco Schwarz im letzten Winter schon in den Mittelpunkt geschoben. Fachleute trauen ihm heuer den nächsten Schritt zu und sehen ihn sogar als einen Kandidaten für den Gewinn des Gesamtweltcups. Auch darüber sprachen wir mit Marco Schwarz vor dem Weltcupstart im Riesentorlauf am Wochenende in Sölden.

Vor zwei Jahren drehte sich zu Saisonbeginn ...