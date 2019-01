Iraschko-Stolz feierte in Sapporo ersten Saisonsieg

Ex-Weltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz hat am Samstag in Sapporo ihren ersten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup gefeiert. Die 35-Jährige setzte sich auf der Großschanze knapp mit 0,5 Punkten Vorsprung auf die Deutsche Juliane Seyfarth und 4,2 vor der norwegischen Olympiasiegerin Maren Lundby durch. Die zuletzt dreimal in Serie siegreiche Deutsche Katharina Althaus wurde Vierte.

SN/APA (AFP)/GEIR OLSEN Erstmals in dieser Saison steht Iraschko-Stolz wieder ganz oben