Iraschko-Stolz vor Heim-WM mit Lungenentzündung

Ex-Skisprung-Weltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz laboriert rund drei Wochen vor dem ersten Damen-Bewerb der Heim-Weltmeisterschaften in Seefeld an einer Lungenentzündung. Wie lange die 35-Jährige ausfällt, ist unklar. Den Weltcup am Wochenende in Ljubno verpasst die zweifache Saisonsiegerin jedenfalls. Ihr WM-Antreten ist laut Angaben des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) aber nicht gefährdet.

SN/APA (AFP)/JIJI PRESS Iraschko-Stolz hofft, dass sie noch fit wird