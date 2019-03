Die WM-Dritte Daniela Iraschko-Stolz hat in der Qualifikation für den Großschanzen-Weltcup in Oslo unmittelbar vor Jacqueline Seifriedsberger Rang acht belegt. Den Sieg im zur Raw-Air-Serie zählenden Bewerb sicherte sich in überlegender Manier Weltmeisterin Maren Lundby (NOR) vor den beiden Deutschen Katharina Althaus und Juliane Seyfarth. Chiara Hölzl belegte Rang 13, Eva Pinkelnig wurde 16.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Iraschko-Stolz flog in die Top Ten