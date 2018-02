Ivanka Trump bei Olympia: "Was zur Hölle macht sie hier?"

Mit ihrem Besuch bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat Ivanka Trump nicht gerade Begeisterung im US-Team ausgelöst.

Die Tochter von Präsident Donald Trump hatte die Schlussfeier besucht und zuvor auch US-Athleten besucht. Sie sei "unglaublich begeistert" über die Winterspiele. "Ich bin so aufgeregt, hier zu sein", sagte Ivanka Trump am Sonntag beim Besuch der Bobfahrer und Rodler. US-Medaillengewinnerin Lauren Gibbs hängte der 36-Jährigen kurzzeitig ihre Medaille um den Hals. "Es fühlt sich an, als wenn ich den Ehering von jemand anderem anprobiere", meinte Trump. "Darf ich das?" Nach dieser rhetorischen Frage hielt sie die Medaille hoch und legte Gibbs den linken Arm auf die Schultern, um sich fotografieren zu lassen. "Das ist so cool!"

Andere Sportler fanden weniger cool, dass sich die Präsidententochter ins Rampenlicht drängte. Ski-Freestyler Gus Kenworthy schreib: "Ganz ehrlich, was zur Hölle macht sie hier?" Ein Twitter-Nutzer schrieb: "Lasst uns jemanden, der noch nie für irgendetwas in seinem Leben arbeiten musste, eine Delegation anführen, die jede Minute ihres Lebens für die Möglichkeit, die sie jetzt haben, gekämpft haben." Ivanka selbst fährt privat gern Ski. Ihre Mutter Ivana, die erste Ehefrau von Donald Trump, war in ihrer Heimat Tschechoslowakei Skirennläuferin.

Auch außenpolitisch war die Visite kein großer Erfolg. Ivanka Trump verließ Südkorea wieder, ohne dass es Anzeichen für ein Treffen mit einer nordkoreanischen Besucherabordnung gab. Trump sei mit den übrigen Mitgliedern der Delegation einschließlich der für Korea verantwortlichen Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Allison Hooker, am Montag abgereist, teilte ein Beamter der amerikanischen Botschaft in Seoul mit.

Es habe kein Treffen Trumps, die Beraterin ihres Vaters Donald Trump ist, mit den Nordkoreanern gegeben. Es galt als unwahrscheinlich, dass auch Hooker noch Gespräche geführt hat.

Davor hatte es Spekulationen über einen möglichen Kontakt mit den Nordkoreanern gegeben, die ebenfalls bei der Schlussfeier der Winterspiele in Pyeongchang am Sonntag dabei waren. US-Präsident Trump und die nordkoreanische Führung hatten sich im vergangenen Jahr wegen des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm gegenseitig mit scharfen Drohungen überzogen, die weltweit die schlimmsten Befürchtungen ausgelöst hatten.

(SN)