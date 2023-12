Jagd nach dem ersten Abfahrtssieg als Bürde

Daniel Hemetsberger standen die eigenen Erwartungen im vergangenen Abfahrtswinter im Weg - das soll sich heuer ändern.

Auf den Abfahrts-Saisonstart sind dieses Jahr alle heiß: Nach zwei Abfahrts-Absagen in Zermatt samt quälend langen Tagen im Hotel soll die Saison nun an diesem Wochenende mit zwei Abfahrten (die erste nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) und einem Super G in Beaver Creek beginnen. Im Abschlusstraining hat sich Daniel Hemetsberger als bester Österreicher (4.) gleich wieder ins Blickfeld geschoben. "Es war schon ganz gut, allerdings: Recht viel schneller kann ich hier kaum mehr fahren", meinte der Oberösterreicher.

Vor genau einem Jahr begann die Abfahrtssaison für den Spätzünder fast nach Wunsch: Damals belegte Hemetsberger in Lake Louise mit nur sechs Hundertstelsekunden Rückstand auf Aleksander Aamodt Kilde Rang zwei. Eine Platzierung, die viel ausgelöst hat - vor allem Erwartungen. Denn es war der Schlusspunkt hinter einer beeindruckenden Formkurve: 8. Beaver Creek, 4. Wengen, 3. Kitzbühel (im Vorwinter), nun Rang zwei. Was auf die Plätze 8, 4, 3, 2 normal folgt, das wusste er selbst, und rückblickend sagt er: "Es war klar, dass jetzt der Sieg in Griffweite war. Aber das war nicht befreiend, das war eher eine Bürde." Denn: Ab Lake Louise wollte es nicht mehr laufen, bei der Ski-WM in Courchevel war gar nur Rang 14 die enttäuschende Ausbeute. Erst als die Saison zu Ende ging, fand er wieder zur alten Form und Lockerheit, Rang vier in Soldeu war ein versöhnlicher Abschluss.

"Zum Sieg gehört viel: das Material, die Form, das Selbstvertrauen, aber auch die Lockerheit", sagte Hemetsberger vor der Saison im SN-Gespräch, "das weiß ich jetzt." Viel habe gepasst, die Lockerheit habe aber gefehlt.

Skifahrerisch habe er sich zuletzt stark verbessert. Auch da hat er eine besondere Erkenntnis gewonnen: Vier Kreuzbandrisse hat er in jungen Jahren erlitten. "Wenn man zurückblickt, dann war das nicht nur Pech, das hatte auch mit einer schlampigen Skitechnik zu tun."