Jakob Herrmann erneut auf dem Weltcup-Podest

Der Salzburger Skibergsteiger Jakob Hermann hat beim Weltcup in China zum zweiten Mal zugeschlagen. Auch im Verticalrennen kam er auf Rang zwei.

Der Werfenwenger hatte sich in Lake Songhua schon beim Individual nur dem Bayern Toni Palzer geschlagen geben müssen. Im Vertical (2,8 km/610 Höhenmeter) gab es den selben Zieleinlauf. Auf Platz drei landete ÖSV-Teamkollege Daniel Zugg aus Vorarlberg, Armin Höfl aus der Steiermark wurde Fünfter.

"Es war ein gutes Verticalrennen von mir heute", sagte Herrmann. "Am Anfang sind wir zu dritt weggelaufen. Leider wurde der Vorsprung von Toni Palzer größer. Ich bin aber mit der Leistung mehr als zufrieden. Morgen haben wir die nächste gute Chance vielleicht sogar den Sieg zu holen", so Herrmann nach dem Rennen. Zum Abschluss der Bewerbe in China steigt ein Sprint.

