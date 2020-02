Der Skibergsteiger-Weltcup am Jenner begann für den Salzburger mit Rang zwölf im Vertical. Das Samstags-Highlight bringt ein spezielles Duell.

Sieg bei der Mountain Attack, Sieg bei der Erztrophy - Salzburgs Skibergsteiger-Ass Jakob Herrmann ist bislang in bestechender Jänner-Form. Die Krönung soll an diesem Wochenende bei den Weltcuprennen am Jenner im benachbarten Bayern folgen. Im Individualbewerb am Samstag (10) rechnet ...