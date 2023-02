Jakob Herrmann gewinnt beim Jennerstier

Am Samstag noch beim Transcavallo in Italien, am Sonntag beim Jennerstier: Skibergsteiger Jakob Herrmann hat ein intensives und erfolgreiches Wochenende hinter sich.

SN/berni kraft Jakob Herrmann.

Das Transcavallo in Friaul-Julisch Venetien über 3000 Höhenmeter beendet Italien-Fan Jakob Herrmann im Team mit William Boffelli auf Platz zwei hinter Matteo Eydallin/Alex Oberbacher (alle ITA). Nach der Dreieinhalb-Stunden-Tortur wäre für den Werfenwenger am Sonntag eigentlich Regeneration angesagt gewesen. Stattdessen startete er beim Individual des Jennerstier und holte dort den Sieg. In 1:00:31 ließ der 35-Jährige Andreas Mayer (1:04:55) und Christian Hoffmann (1:05:22) hinter sich. Die Tschechin Marcela Vasinova war in 1:18:00 schnellste Frau vor der St. Johannerin Ina Forchthammer (1:21:20) und Maria Hüber (GER/1:25:26).

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.