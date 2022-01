Jakob Herrmann gewinnt Verticalrennen bei der Erztrophy

Zum Auftakt der Erztrophy der Skibergsteiger hat Jakob Herrmann aus Werfenweng am Samstag die Konkurrenz klar hinter sich gelassen.

Bei starkem Schneefall stellte der Weltcupfünfte von Andorra in der Vorwoche im Individual seine starke Form erneut unter Beweis. Der Lokalmatador setzte sich gleich vom Start im Bischofshofener Skisprungstadion weg an die Spitze. Nach 600 Höhenmetern siegte Herrmann in 25:10 Minuten vor seinem steirischen Nationalteamkollegen Armin Höfl (+21 Sekunden) und Christoph Hochenwarter (+44) aus Kärnten. Nachwuchs-Athlet Hannes Lohfeyer aus Lofer kam auf Platz zehn. Es war Herrmanns zweiter Vertical-Erfolg bei der Erztrophy nach 2018.

Schnellste Frau war Weltmeisterin Andrea Mayr aus Oberösterreich in 29:47 Minuten vor Sarah Dreier aus Neukirchen (+42) und der Steirerin Johanna Hiemer (+53).

Am Sonntag folgt in Bischofshofen das Individualrennen, bei dem es eine Abfahrt über den Aufsprunghügel der Sprungschanze zu bewältigen gibt.

Die Erztrophy ist der erste Bewerb des Alpencups, es folgen noch der Jenner-Stier in Berchtesgaden (19./20. Februar) und die Marmotta-Trophy im Martell-Tal in Südtirol (18. bis 20. März).